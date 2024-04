Este domingo, o Benfica foi a casa do Fundão vencer por 7-1.

Bruno Cintra foi o autor de três dos golos das águias (3m, 3m e 38m), tal como Rocha (18m, 29m e 30m). O outro marcador dos encarnados foi Gonçalo Sobral.

Com esta vitória, o Benfica mantém o terceiro lugar, com 48 pontos, com apenas um jogo a faltar na fase regular, contra o Sporting Braga. O Fundão está em décimo, com 20 pontos.

No outro jogo da tarde, o Sporting Braga recebeu o Caxinas Poça Barca e triunfou por 4-1

No lado da equipa bracarense marcaram Rossetti (1m), Cecílio (15m), Sousa (20m) e Dudu (39m). No coletivo visitante, Gomes marcou o único golo.

Relativamente à classificação, o Sp. Braga está em segundo, com 54 pontos, e mantém-se a dois do líder Sporting, que no sábado venceu os Leões Porto Salvo (7-4). O Caxinas Poça Barca está em sexto, com 28.