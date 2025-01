A equipa de futsal do Benfica recebeu e venceu o Lusitânia dos Açores por 4-2 no jogo que encerrou a 12.ª jornada do campeonato, voltando, desta forma, a juntar-se ao Sporting no topo da classificação, com 32 pontos.

A equipa comandada por Cassiano Klein chegou ao intervalo a vencer por 2-1, com golos Higor de Souza (6m) e Edmilson Kuntchy (15m), antes de Landelini Neto reduzir a diferença (19m).

Logo a abrir a segunda parte, a equipa da casa marcou mais dois golos de rajada, por Diego Nunes /22m) e Afonso Jesus (24m), enquanto os açorianos não conseguiram melhor do que voltar a reduzir a diferença, desta feita, por Sandro Silva (32m).

Com este resultado, o Benfica volta a colocar-se ao Sporting, agora ambos com 32 pontos, enquanto o Lusitânia cai para o penúltimo lugar, apenas com 8.