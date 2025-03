A 17.ª jornada do campeonato de futsal arrancou com uma espetacular reviravolta do Benfica, em casa, diante dos Leões de Porto Salvo (5-4). A equipa de Oeiras esteve muito perto de impor a primeira derrota à equipa de Casssiano Klein, chegou a estar a vencer por um surpreendente 4-1, mas permitiu o empate a três minutos do final e os encarnados acararam mesmo por reclamar a vitória, com um quinto golo a 32 segundos do final do jogo.

Os visitantes entrarem neste jogo praticamente a ganhar, com Ruan Silvestre a abrir o marcador logo no primeiro minuto. O Benfica reagiu em força e Ivan Chishkala teve duas oportunidades soberanas para marcar, uma delas devolvida pela barra, no entanto, o jogador russo acabaria por marcar, aos 9 minutos, na própria baliza, elevando a vantagem dos visitantes para 2-0.

Até ao intervalo, o Benfica não conseguiu fazer melhor do que reduzir a diferença, com um «bico» de Diego Nunes, aos 13 minutos, que levou a bola a passar por entre as pernas de André Sousa que, nesta altura, já estava em destaque neste jogo.

O antigo guarda-redes do Benfica e Sporting acabou mesmo por tornar-se numa das figuras deste jogo quando, a abrir a segunda parte, puxou dos galões, saiu a jogar com a bola nos pés e marcou ele próprio o terceiro golo dos Leões de Porto Salvo (3-1).

O Benfica procurou, mais uma vez, uma reação rápida, subiu o seu guarda-redes e permitiu que Rúben Teixeira aumentasse a diferença no marcador para um surpreendente 4-1, com um remate para a baliza vazia.

No entanto, ainda faltavam 12 minutos para o final e, no minuto seguinte, o Benfica reduziu a diferença para 2-4 por Silvestre Ferreira. André Sousa voltou a brilhar entre os postes, segurando a diferença até aos 37 minutos, mas foi nessa altura que o Benfica chegou ao empate, com dois golos de rajada, primeiro por André Coelho, depois novamente por Chishkala, este segundo na recarga a um grande pontapé de Raúl Moreira.

Com o resultado em 4-4 e o pavilhão da Luz em delírio, o Benfica encheu os pulmões para o último assalto e acabou mesmo por chegar aos 5-4, com um golo de Diego Nunes a 32 segundos do final.

Com esta vitória, o Benfica salta para o topo da classificação, com mais um ponto do que o campeão Sporting que, este sábado (20h30), recebe o terceiro classificado Sp. Braga no Pavilhão João Rocha.