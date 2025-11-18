Benfica e Leões de Porto Salvo abriram a 10.ª jornada do campeonato nacional de futsal esta terça-feira, com um duelo que terminou com triunfo dos encarnados, por 2-1.

Carlos Monteiro adiantou as águias aos dez minutos, mas Rúben Carrilho empatou a partida aos 21. O autogolo de Andriy Dzyalo (31m) decidiu o desfecho do encontro.

A equipa da casa ainda sofreu um rude golpe com a expulsão de André Sousa, aos 32 minutos, mas o marcador não voltou a mexer.

Com este resultado, o Benfica mantém-se líder e com um registo imaculado: 30 pontos, fruto de dez vitórias em dez jogos. Os Leões de Porto Salvo seguem no segundo posto, com 22 pontos, mas podem ser ultrapassados na quarta-feira pelo Sporting (21), que visita o Famalicão.