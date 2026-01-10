Futsal: Benfica vence nos Açores e avança na Taça da Liga
Triunfo por 6-1 sobre o Barbarense
O Benfica garantiu a presença nos quartos de final da Taça da Liga, ao golear por 6-1 na visita ao Barbarense, este sábado.
A jogar em Angra do Heroísmo, diante de um emblema do segundo escalão, o Benfica já vencia por 2-0 aos cinco minutos, graças a um bis de Arthur. Os anfitriões reduziram por Alexandre Conde, aos dez minutos, mas os encarnados ainda marcaram mais um golo antes do intervalo, novamente por intermédio de Arthur (19m).
Na segunda parte, Jacaré bisou (28 e 40m) e Pany Varela (33m) fez o outro golo do conjunto comandado por Cassiano Klein.
