Futsal: Benfica vence Nun'Álvares e conquista a Taça de Portugal feminina
Encarnadas reforçam o domínio na competição, agora com dez troféus
AC
O Benfica conquistou a Taça de Portugal feminina de futsal, ao vencer o Nun'Álvares, por 1-0, na final disputada em Gondomar.
Um golo solitário de Fifó, aos 15 minutos, valeu o triunfo às encarnadas num encontro entre os dois primeiros classificados da fase regular e que ainda se poderão defrontar na final do campeonato.
O Benfica consolidou, assim, o estatuto de clube com mais vitórias na Taça de Portugal, agora com dez títulos, o quarto consecutivo. Já o emblema de Fafe, que esta época até conquistou a Supertaça e a Taça da Liga precisamente diante do Benfica, ergueu o troféu da Taça de Portugal uma vez na história.
NOTÍCIAS MAIS LIDAS