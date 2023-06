O Benfica venceu o Sporting no segundo jogo do play-off final do campeonato, agora no Pavilhão Fidelidade, por 3-2 e, desta forma, empatou a eliminatória que vai decidir o título (1-1).

O terceiro jogo é já no sábado, de volta ao João Rocha.

O FILME DO JOGO

[NOTÍCIA EM ATUALIZAÇÃO]