Futsal: Benfica vence Torreense em jogo de loucos e segue em frente na Taça
Encarnados triunfaram por 4-3 e garantiram um lugar nos quartos de final
O Benfica garantiu o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal, ao vencer o Torreense por 4-3.
A equipa encarnada entrou melhor e inaugurou o marcador por Jacaré (5m), culminando uma jogada rápida com Lúcio Rocha. A equipa encarnada entrou forte e ampliou por Raúl Moreira aos 17 minutos, mas o Torreense respondeu ainda antes do intervalo, beneficiando de um autogolo de Carlos Monteiro.
A segunda parte começou praticamente com o empate dos anfitriões, por Danny logo aos 11 segundos, mas o Benfica reagiu de imediato. André Coelho (21m) devolveu a vantagem segundos depois, e Lúcio Rocha ampliou para 4-2 aos 27 minutos.
Ainda assim, o Torreense não desistiu e voltou a entrar na discussão com um golo de Paulo Major (35m), já em situação de 5 para 4. Nos minutos finais, o Benfica teve de resistir ao assédio e até desperdiçou a hipótese de sentenciar o encontro, com Arthur a falhar um penálti após expulsão de Danny.
Apesar do sofrimento, as águias seguraram a vantagem e seguem em frente na prova, juntando-se a Sporting, Leões Porto Salvo, Famalicão, Ferreira do Zêzere, Ladoeiro, Nun'Álvares, e Viseu 2001, que venceu este domingo o Fundão por 3-1 e garantiu o último lugar na «final eight» da Taça de Portugal.