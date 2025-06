A equipa de futsal do Benfica está de volta à final dos play-off da liga depois de ter voltado a golear o Sp. Braga, desta vez, no Pavilhão da Luz, por 6-1. Depois de na época passada ter ficado fora da Liga dos Campeões, também diante da equipa de Joel Rocha, desta vez os encarnados não deram qualquer hipótese, resolvendo as meias-finais em dois jogos, com onze golos marcados e apenas um consentido.

Confira o FILME DO JOGO

Com o guarda-redes Léo Gugiel lesionado, o Benfica entrou forte no jogo, mas o Sp. Braga ainda aguentou o nulo nos primeiros cinco minutos. Depois disso, foi o descalabro total, com o Benfica a marcar dois golos de rajada e a partir para um jogo tranquilo. Foi Higor Sousa que desbloqueou o marcador, com um remate da direita, já de ângulo apertado. Bola ao centro e Arthur fez o 2-0, após um belo pormenor técnico.

Em dois tempos, o Benfica disparava no marcador, diante de um Sp. Braga que ainda nem tinha testado as luvas de André Correia. Mais três minutos e mais um golo, o terceiro, agora com assinatura de Edmilson Kutchy, a levar Joel Rocha a pedir a primeira pausa técnica do jogo. O Benfica estava a vencer por 3-0, ao fim de dez minutos, altura em que o Sp. Braga cometeu a primeira falta do jogo.

O Sp. Braga respondia apenas com remates de longe, quase sempre desenquadrados, e foi o Benfica que acabou por chegar aos 4-0, a dois minutos do intervalo, num grande momento de futsal: Lúcio Rocha, de costas para a baliza, desviou de calcanhar, a bola foi ao poste, Lúcio Rocha virou-se para a baliza e marcou na recarga. Delírio nas bancadas.

O intervalo chegava já com o Benfica com um pé na final, mas o Sp. Braga ainda viria a dar luta na segunda parte. Os minhotos precisavam de marcar cinco golos e não sofrer mais nenhum e a equipa de Joel Rocha até entrou melhor nesta etapa complementar, mais eficaz a defender e mais solta no ataque, mas continuavam a faltar golos aos minhotos.

Adeptos chegam atrasados e Sp. Braga marca

O Sp. Braga ainda criou algumas oportunidades, mas o Benfica voltou a pegar no jogo, com destaque para um remate de Silvestre Ferreira ao poste. No entanto, o ambiente nas bancadas mudou subitamente, com a chegada de algumas dezenas de adeptos do Sp. Braga que tinham ficado retidos na autoestrada. Assim que se fizeram ouvir, o Sp. Braga chegou ao golo, no melhor lance que conseguiram desenhar neste jogo, com Ítalo Rossetti a assistir Tiago Sousa para o golo de honra dos minhotos.

Podia ser um estímulo para os minhotos, mas o Benfica recuperou a vantagem logo a seguir, com um desvio em carrinho de Diego Nunes. O Benfica acabaria por igualar a vantagem no primeiro golo, com um sexto golo, marcado por Chishkala, numa transição rápida do Benfica, a quatro minutos do final. O Benfica ainda viria a beneficiar um penálti, por falta sobre Silvestre, mas João Cunha defendeu o pontapé de Arthur e o resultado não voltou a sofrer alterações.

Estava feito, num dos jogos mais rápidos de toda a temporada, praticamente sem interrupções, o Benfica repetia a vantagem do primeiro jogo (5-0 e 6-1) e garantia o regresso às finais, num jogo em que a equipa da casa não cometer uma única falta. O Benfica garante também, desde já, o regresso à Liga dos Campeões, depois de na época passada, ter perdido a vaga para o Sp. Braga.

Este sábado, a equipa de Cassiano Klein vai assistir ao segundo jogo entre Sporting e Leões de Porto Salvo, para começar a estudar o adversário que vai encontrar na final. Recordamos que, no primeiro jogo, a equipa de Oeiras surpreendeu os campeões nacionais.