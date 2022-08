Bruno Coelho está de regresso à equipa de futsal do Benfica, dois anos depois de ter saído para os franceses do ACCS. O internacional de 35 anos assegura que regressa de «corpo e alma» a um clube onde conquistou três campeonato, três Taças da Liga, três Taças de Portugal e quatro Supertaças ao longo de oito temporadas.

O internacional português, bicampeão europeu e campeão mundial, assinou um contrato válido até 2024. «Sei do que sou capaz, confio nas pessoas que estão na secção de Futsal e no Benfica. As coisas proporcionaram-se para voltar, e ainda bem. Vou estar aqui nos próximos dois anos [até 2024] e vou continuar a dar o máximo por esta camisola», garantiu em declarações à BTV.

Depois de ter deixado o Benfica, em 2019, Bruno Coelho jogou pelos franceses do ACCS e, na última época, pelos italianos do Nápoles. «Estou mais feliz, mais maduro. Foram duas experiências para crescer como atleta e como homem. Espero passar aos mais novos a minha experiência», destacou ainda.