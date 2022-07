Fernando Cardinal foi oficializado como novo jogador do Fortitudo Pomezia.



O internacional português vai assim ter a primeira experiência em Itália depois de ter já ter jogado na Rússia e em Espanha. O jogador de 37 anos vai ser o número 7 do emblema transalpino, recém-promovido à primeira divisão.



Lembre-se que Cardinal encerrou recentemente a sua segunda passagem pelo Sporting, clube ao serviço do qual conquistou cinco campeonatos, cinco Taças de Portugal, cinco Taças da Liga, uma Supertaça e duas Ligas dos Campeões.