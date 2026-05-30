O segundo jogo da final do campeonato nacional feminino de futsal entre o Nun'Álvares e o Benfica ficou este sábado marcado por momentos de tensão em Fafe, com a partida interrompida durante cerca de meia hora a pouco mais de quatro minutos do fim.

O encontro aqueceu depois de Angélica Alves cometer grande penalidade ao tocar com a mão na bola dentro da área e ver cartão vermelho. A jogadora do Benfica contestou de forma intensa a decisão da equipa de arbitragem e, na saída da quadra, envolveu-se num clima de tensão com adeptos nas bancadas.

A troca de insultos acabou por escalar rapidamente: um adepto deixou o setor reservado aos benfiquistas para confrontar um adepto do Nun’Álvares e gerou-se uma confusão junto à bancada, que envolveu praticamente todas as jogadoras.

Perante o cenário, as árbitras Andreia Santo e Raquel Santos mandaram recolher as equipas aos balneários até estar restabelecida a ordem. Segundo o Canal 11, cinco pessoas terão sido detidas pela GNR.

Depois da longa paragem, o jogo foi retomado e o Benfica confirmou a vitória por 4-1, igualando a final, depois do triunfo do Nun’Álvares no primeiro encontro (4-2).

A final segue agora empatada e há novo jogo em Lisboa, marcado para 6 de junho, no recinto das águias.