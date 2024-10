Andreia Alves, guarda-redes de futsal do Futebol Clube de Vermoim, faleceu na quinta-feira, aos 38 anos, vítima de doença prolongada, segundo informou a Associação de Futebol de Braga.

A atleta, que completou 38 anos em junho passado, estava desde 2020 a lutar contra uma doença oncológica incurável e, nesse período, deu várias entrevistas, falando abertamente da doença que padecia, com o intuito de dar forças a outras pessoas na mesma condição com o seu testemunho.

«Faleceu Andreia Alves, ex-atleta de futsal, guarda-redes, Campeã Nacional ao serviço do Futebol Clube de Vermoim, vítima de doença prolongada. A Associação de Futebol de Braga endereça as mais sentidas condolências à sua família e amigos e todos os que com ela partilharam a quadra», escreveu a Associação de Futebol de Braga numa mensagem de pesar publicada nas redes sociais.

O velório realiza-se este sábado, a partir das 10h00, na Igreja Matriz de Oliveira São Mateus, enquanto o funeral está marcado para as 15h00 do mesmo dia.

O Maisfutebol endereça sentidas condolências aos familiares e amigos de Andreia Alves.