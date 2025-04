Num jogo em que contou com dois autogolos, o Sporting venceu por 3-2 no reduto do Caxinas, esta quarta-feira, na 21.ª jornada do campeonato nacional de futsal.

O nulo perdurou até ao intervalo, mas bastaram apenas três minutos da segunda parte para que a formação da casa abrisse o marcador, por intermédio de Adaílton Souza.

Os leões chegaram à igualdade apenas dois minutos depois, com um penálti convertido por Taynan. A reviravolta surgiu após um autogolo de Adaílton Souza (28m).

O Caxinas ainda empatou, aos 32 minutos, por Sévio Marcelo, porém, a equipa de Nuno Dias garantiu o triunfo graças a outro autogolo, desta feita de Ricardo Marques, no minuto seguinte.

Com 56 pontos, o Sporting é líder da fase regular. Os leões têm mais oito pontos do que o Benfica, o segundo classificado, que tem menos um jogo.

Já o Caxinas, ocupa o nono posto, com 19 pontos, a dois da zona de acesso ao play-off de campeão.