Alex Felipe, antigo campeão europeu pelo Sporting, faleceu na passada segunda-feira, de forma súbita, aos 32 anos, depois de ter perdido os sentidos no aeroporto de Ukhta, na Rússia, onde jogava atualmente com a camisola do Norilsk Nickel.

Uma notícia que deixou o mundo do futsal em choque, entre os quais, vários jogadores do Sporting que partilharam o balneário com o ala brasileiro de 2018 a 2022, como foi o caso de Taynan.

«Que tristeza mano, estou sem palavras, um cara tão tranquilo, do bem, era um craque em tudo o que fazia. Deus conforte cada familiar em nomes de Jesus», escreveu o brasileiro que regressou esta temporada ao Sporting.

Segundo está a avançar a imprensa russa, Alex Felipe perdeu os sentidos e caiu inanimado, quando a equipa regressava de viagem. Apesar de várias tentativas de reanimação, o jogador foi dado como morto no local, deixando a comitiva em choque.

No período em que jogou no João Rocha, Alex Felipe ajudou os leões a conquistarem a primeira Liga dos Campeões, além de ter vencido uma Supertaça e duas Taças de Portugal.

O Sporting também já reagiu publicando uma nota de «profundo pesar» e dirigindo «sentidas condolências» a familiares e amigos do antigo jogador.

Além do Sporting e do Norilsk NIckel, Alex Felipe também jogou no Corinthians, Joinville e Inter Movistar.