O sportinguista Erick Mendonça integra a equipa-tipo da Liga dos Campeões de futsal anunciada esta terça-feira pela UEFA.

Uma equipa dominada pelo Palmas Futsal que bateu o Sporting na final, disputada, no passado domingo, em Palma de Maiorca, e arrecadou o primeiro título da sua história.

O internacional português do Sporting é, assim, um «intruso», entre quatro jogadores dos novos campeões da Europa: Luan Muller, Mario Rivillos, Cainan de Matos e Hossein Tayebi.

Your #UCLFutsal Team of the Tournament 👏🤩🙌