Está encontrado o primeiro finalista da edição de 2026 do Campeonato da Europa de futsal: a Espanha.

Na primeira de duas meias-finais que se realizam esta quarta-feira, o conjunto espanhol chegou ao intervalo a vencer por 2-0, graças aos golos de Pablo Ramírez (13 minutos) e Miguel Mellado (19 minutos). O segundo tempo trouxe uma resposta da formação croata, que ainda teve capacidade para reduzir a desvantagem aos 37 minutos, graças a um autogolo de Rivillos.

Recorde-se que a Espanha é recordista de troféus do Europeu (sete) e chega pela décima vez à final da competição. A última vez que levantou o «caneco» foi em 2016, sendo que Portugal é bicampeão em título.