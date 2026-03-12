Pulpis é o novo selecionador da equipa de futsal do Uzbequistão.

O antigo treinador do Benfica assume pela terceira vez o cargo, no país da Ásia Central, após três anos à frente do Shenzhen Nanling (China). Recorde-se que a passagem de Pulpis pelas águias aconteceu nas épocas de 2021/22 e 2022/23, tendo conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Assim sendo, Pulpis fica com um contrato válido até 2028 com a federação uzbeque, na qual já tinha desempenhado a função noutras duas ocasiões (2011 até 2012 e 2015 até 2017).