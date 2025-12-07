A seleção portuguesa pode ter falhado o título mundial, mas saiu de Manila de cabeça erguida. Ana Catarina Pereira e Lídia Moreira foram distinguidas entre as melhores da primeira edição do Mundial feminino de futsal, concluído este domingo com a vitória do Brasil por 3-0 sobre Portugal.

Minutos após a final, Ana Catarina recebeu o prémio de Melhor Guarda-Redes do torneio, já Lídia Moreira também brilhou nas Filipinas e conquistou a Bola de Bronze, distinção atribuída à terceira melhor jogadora da prova, ficando apenas atrás das brasileiras Emilly (Bola de Ouro) e Débora Vanin (Bola de Prata).

A internacional portuguesa arrecadou ainda a Bota de Bronze, graças aos seis golos marcados ao longo do Mundial.

No capítulo ofensivo, a grande figura foi mesmo Emilly. A brasileira, autora do primeiro golo da final, terminou o torneio com sete golos, tantos quanto a espanhola Irene Córdoba, mas beneficiou de mais uma assistência para receber a Bota de Ouro. Córdoba ficou com a Bota de Prata.