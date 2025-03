A Seleção Nacional feminina de futsal fez história e está no primeiro Campeonato do Mundo da modalidade.

O feito foi alcançado depois do triunfo por 8-1 frente à Hungria, o segundo na fase de qualificação e chegou aos seis pontos na fase de grupos.

Ao intervalo, as lusas já venciam por 4-1 com golos de Fifó, dois de Maria Pereira e um de Kika. No segundo tempo confirmou-se a superioridade portuguesa que foi correspondida com mais quatro golos. Maria Pereira chegou ao hat-trick, Fifó e Kika bisaram e Janice Silva completou a goleada.

Com este triunfo, Portugal fica apurado para o Campeonato do Mundo que vai decorrer nas Filipinas entre 21 de novembro e 7 de dezembro de 2025.

A Seleção nacional termina a qualificação este sábado frente à Itália a partir das 18h.