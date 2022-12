Gianni Infantino, presidente da FIFA, anunciou esta sexta-feira a criação de um Campeonato do Mundo feminino de futsal, em que vão estar presentes as melhores seleções da atualidade, revelou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«A data de lançamento desta nova competição, bem como o formato e os detalhes do funcionamento, serão conhecidos nos próximos dias», refere a FPF em comunicado.

A seleção portuguesa feminina de futsal já se sagrou por duas vezes vice-campeã europeia, em 2019 e 2022, tendo sido derrotada pela seleção espanhola em ambas as ocasiões.

A criação do Mundial feminino de futsal acontece no dia em que também foi anunciada a renovação do Mundial de clubes com 32 equipas e a criação de uma competição semelhante para o futebol feminino.