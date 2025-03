A Seleção feminina de futsal goleou esta quarta-feira a congénere sueca por 9-0 no início da qualificação rumo ao Campeonato do Mundo de 2025, o primeiro da história.

Ao intervalo, as lusas já venciam por 3-0 devido aos golos de Maria Pereira [4m], Fifó [5m] e Kika [18m].

Na segunda parte foi um autêntico festival de golos para todos os gostos. Ana Azevedo [22m], Fifó por mais duas vezes [25m e 26m], um autogolo de Malin Fors [28m], Janice Silva [32m] e Lídia Moreira [40m] fecharam a goleada.

Com este triunfo, Portugal começa com o pé direito rumo ao Mundial 2025 e está no primeiro lugar do grupo A de qualificação com três pontos, os mesmos que a Itália, que venceu a Hungria por 1-6.

O próximo jogo de Portugal será frente à seleção magiar esta quinta-feira, às 15h.