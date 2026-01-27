A seleção portuguesa de futsal está nos quartos de final do Europeu! Depois da goleada à Hungria (5-1) e face à vitória da Itália sobre a Polónia (4-0), Portugal garantiu o primeiro lugar do Grupo D.

A Itália, que tinha perdido com a Seleção Nacional na primeira jornada, conquistou os primeiros pontos na prova diante dos polacos e carimbou, assim, o apuramento em primeiro de Portugal.

Júlio de Oliveira (3, 13 e 33m) e Matheus Barichello (15m) fizeram os golos dos transalpinos.

Portugal segue com seis pontos e já não poderá ser ultrapassado na última jornada, isto porque Itália e Hungria, com três, se defrontam e perdem no confronto direto com os lusos, enquanto a Polónia - que defronta Portugal na última jornada - é última, sem qualquer ponto, já eliminada.

Nos quartos de final, Portugal, que se juntou à Arménia, já sabe que vai encontrar, no domingo, o segundo do Grupo C: Espanha é líder, com seis pontos, à frente de Eslovénia e Bélgica, ambas com três, e Bielorrússia, sem pontos.