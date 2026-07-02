Joinville anunciou a contratação de Jacaré até ao final de 2027. Depois de uma década ao serviço do Benfica, o jogador brasileiro regressa ao Brasil para reforçar o segundo classificado da Liga Nacional de Futsal (LNF), no Brasil. 

Jacaré despediu-se dos encarnados no domingo, após a conquista do bicampeonato nacional, frente ao Sporting.

O brasileiro deixou a marca no clube, enquanto o melhor marcador da história das águias, com 150 golos em 256 jogos.

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