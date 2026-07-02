Futsal: Jacaré assina pelo Joinville até 2027
Melhor marcador da história do Benfica regressa ao Brasil depois de uma década de águia ao peito
CR
Melhor marcador da história do Benfica regressa ao Brasil depois de uma década de águia ao peito
CR
Joinville anunciou a contratação de Jacaré até ao final de 2027. Depois de uma década ao serviço do Benfica, o jogador brasileiro regressa ao Brasil para reforçar o segundo classificado da Liga Nacional de Futsal (LNF), no Brasil.
Jacaré despediu-se dos encarnados no domingo, após a conquista do bicampeonato nacional, frente ao Sporting.
O brasileiro deixou a marca no clube, enquanto o melhor marcador da história das águias, com 150 golos em 256 jogos.
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TAGS: Futsal Modalidades Benfica Joinville Jacaré
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