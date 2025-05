O Kairat Almaty derrotou o Cartagena por 3-2 e apurou-se, pela primeira vez em seis anos, para a final da Liga dos Campeões de futsal.

Em Le Mans, o conjunto do Cazaquistão entrou melhor no encontro e adiantou-se por intermédio de Alisson Lima. Ao intervalo o empate registava-se no marcador, graças ao golo de Miguel Mellado, mas o segundo tempo acabou por confirmar o triunfo do Kairat, graças ao «bis» de Alisson e ao golo de Cavalcanti.

Recorde-se que para além do Kairat e do Cartagena, também o Sporting procura chegar à final da competição, numa reedição da final de 2023, frente ao Palma Futsal.