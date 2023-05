O Leões Porto Salvo vão defrontar o Sporting nas meias-finais do playoff do campeonato nacional de futsal, após afastar o Eléctrico (4-2).



A equipa de Oeiras teve uma entrada fortíssima na partida e logo aos 15 segundos, Bruno Pinto abriu o marcador e pouco depois, Ruan Silvestre fez o 2-0. O resultado manteve-se até ao intervalo e na segunda parte, o Leões de Porto Salvo confirmou em definitivo a passagem à ronda seguinte.



Ruan Silvestre bisou e fez o 3-0. Encostado às cordas, o Eléctrico ainda ameaçou a recuperação com golos de Rúben Freire e de Daniel Airoso, mas Pedro Cary fixou o 4-2 a dois minutos do final.



O quadro das meias-finais:



Leões Porto Salvo-Sporting

Benfica-Sp. Braga