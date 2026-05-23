O Nun’Álvares venceu o Benfica por 4-2, no primeiro jogo da final do play-off do campeonato feminino de futsal.

As campeãs em título venceram na Luz com golos de Lídia Moreira (13m) e Dinha (16m), além de um bis de Kaká (20 e 37m). Já Maria Pereira (8m) e Janice (38m) marcaram para as encarnadas.

O segundo jogo da final (à melhor de cinco) está marcado para daqui a uma semana, desta feita em Fafe.