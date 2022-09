Pauleta está de regresso aos convocados de Portugal para o início da fase de apuramento para o Mundial 2024, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O jogador do Sporting volta às opções de Jorge Braz por troca com Fábio Cecílio, atleta do Sp. Braga. Esta é, de resto, a única alteração na lista do selecionador nacional em comparação com a equipa que venceu a Finalíssima diante da Espanha.

De resto, Braz mantém os restantes 13 elementos para os dois primeiros encontros do Grupo 4 da ronda principal de qualificação para o Mundial2024, frente à Bielorrússia, em 6 de outubro, em Paredes, e à Lituânia, em 12 de outubro, em Kaunas.

Os vencedores dos grupos e os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para a ronda de elite, enquanto os restantes segundos posicionados disputam um play-off.

Os 14 convocados de Jorge Braz concentram-se no domingo em Lousada e vão treinar em Paredes até ao encontro com a Bielorrússia.

Convocados:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas, Esp).

Fixos: João Matos (Sporting), André Coelho (FC Barcelona, Esp) e Tomás Paçó (Sporting).



Fixo/Ala: Afonso (Benfica).

Universal: Erick (Sporting).

Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), Mário Freitas (Fundão) e Silvestre (Benfica).

Pivô: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).