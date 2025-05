Os espanhóis do Palma Futsal conquistaram a Liga dos Campeões de futsal este domingo, ao vencerem na final os cazaques do Kairat Almaty, por 9-4.

A equipa de Maiorca já vencia por 3-1 ao intervalo, na Antarès Arena, em Le Mans (França), com golos de Gordillo (7m), Lucas Machado (19m) e Rivillos (19m). Caio Ruiz (9m) tinha apontado o golo da equipa do Cazaquistão na primeira parte.

No segundo tempo, Fabinho assinou um póker (23, 27, 28 e 31m), enquanto Neguinho (32m) e Mateus Maia (38m) também marcaram. Já o conjunto de Almaty, reduziu por Tursagulov (33m), Rashit (36m) e Arrieta (40m).

O Palma tornou-se a primeira equipa a vencer a Champions de futsal três vezes seguidas. A equipa espanhola venceu a prova nas três ocasiões em que participou e leva 24 jogos sem derrotas. Com três títulos, o Palma está apenas atrás dos compatriotas Inter Movistar, com cinco, e Barcelona, com quatro.

De recordar que o Sporting ficou em quarto e os espanhóis do Cartagena seguraram o terceiro lugar na competição.