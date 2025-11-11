Portugal recebeu e venceu a Eslovénia por 3-1, no primeiro de dois jogos com a formação eslovena, na preparação para o Campeonato da Europa de 2026.

Em Vila do Conde, a Seleção Nacional não se mostrou muito inspirada, mas conseguiu chegar ao intervalo a vencer pela margem mínima, graças aos golos de Carlos Monteiro (sete minutos) e Tiago Brito (12 minutos). Do outro lado, Nejc Hozjan fez o único golo dos visitantes no encontro, aos 18 minutos.

Já na segunda parte, Carlos Monteiro chegou ao «bis» e confirmou o triunfo luso no encontro, sendo que todos os 15 convocados por Jorge Braz somaram minutos. Recorde-se que Portugal é bicampeão europeu em título e está integrado no Grupo D, ao lado de Itália, Polónia e Hungria.

Esta quarta-feira há novo jogo entre as duas seleções, marcado para as 19h, no Pavilhão Multiusos do Sp. Braga.