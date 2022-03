A promessa tinha sido feita e vai ser cumprida: Ricardinho vai jogar uma última vez pela Seleção Nacional, num jogo de homenagem ao futsalista frente à Bélgica.

O encontro, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa, vai jogar-se no dia 7 de abril, a partir das 21h30, no Multiusos de Gondomar, município do qual «O Mágico» é natural.

De resto, o selecionador nacional, Jorge Braz, já anunciou a convocatória para essa partida. Além de Ricardinho, a lista conta ainda com 15 jogadores: Edu, André Sousa, João Matos, André Coelho, Tomás Paçó, Gonçalo Sobral, Afonso Jesus, Pany Varela, Bruno Coelho, Tiago Brito, Pauleta, Miguel Ângelo, Miranda, Fábio Cecílio, Neves e Ricardinho.

Ricardinho, recorde-se, anunciou o final da carreira internacional em novembro, um mês depois de Portugal ter conquistado o Campeonato do Mundo, na Lituânia.