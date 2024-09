A seleção portuguesa de futsal empatou esta segunda-feira com o Paraguai 2-2, em Rio Maior, naquele que foi o penúltimo jogo de preparação para o Campeonato do Mundo.

Portugal, que entrou em campo já sem Pauleta – que foi dispensado do grupo devido a uma lesão muscular sofrida num treino – até começou a perder, fruto do golo de Francisco Martínez (9m), mas reagiu de imediato e, em seis minutos, operou a reviravolta com um golo de João Matos e um autogolo.

Arnaldo Baéz, já na etapa complementar, igualou o resultado e fechou o marcador, impondo o segundo deslize consecutivo à equipa comandada por Jorge Braz que chegou a este embate depois de já ter perdido diante da Ucrânia (3-6).

Portugal vai voltar a defrontar o Paraguai na próxima quarta-feira (18h00), novamente na cidade ribatejana, naquele que será o último encontro de preparação antes do Mundial, que vai disputar-se, de 14 de setembro a 6 de outubro, no Uzbequistão.