Portugal deslocou-se até aos Países Baixos e venceu por 7-4, no último jogo da fase de apuramento para o Campeonato da Europa de futsal.

Em Almere, os comandados de Jorge Brás não tiveram dificuldades para se impor à formação neerlandesa, com Lúcio Rocha em destaque, ao apontar um «bis». Os restantes golos lusos foram marcados por Carlos Monteiro, Pany Varela, Bernardo Paçó e Bruno Maior. Recorde-se que Portugal já tinha assegurado o primeiro lugar do Grupo 7, com um pleno de 18 pontos em seis jogos.

Destaca-se a exibição do jovem Bruno Maior, que somou a segunda internacionalização e estreou-se a marcar por Portugal.

A fase final da 13.ª edição do Europeu decorre entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro, sendo que Portugal é bicampeão em título.