Após a vitória por 3-1 sobre a Eslovénia, esta terça-feira, Portugal voltou a medir forças com o conjunto visitante, mas desta vez o desfecho foi uma derrota por 4-2.

No Multiusos do Sp. Braga, os comandados de Jorge Braz tiveram um primeiro tempo para esquecer e chegaram ao intervalo a perder por 2-0, graças aos golos de Luka Cop e Jeremy Bukovec. No arranque do segundo tempo, Zan Janez fez o terceiro para os eslovenos e um autogolo de Carlos Monteiro confirmou o escândalo no pavilhão.

O melhor que a Seleção Nacional conseguiu fazer foi reduzir distâncias aos 28 e aos 33 minutos, com golos de Bruno Coelho e Tomás Paçó, sendo que a derrota não conseguiu ser evitada.

Recorde-se que a Eslovénia é uma das seleções anfitriãs do próximo Campeonato da Europa da modalidade. A prova realiza-se entre os dias 21 de janeiro e 7 de fevereiro de 2026 e a equipa das quinas procura revalidar o título conquistado nas últimas duas edições.