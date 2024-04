A capital do Uzbequistão, Taskent, e as cidades de Bukhara e Andijan vão acolher os jogos do Mundial de futsal, a disputar entre 14 de setembro e 8 de outubro, anunciou esta sexta-feira a FIFA.

«Estamos muito satisfeitos com a escolha destas três cidades fantásticas, que representam as faces e contrastes do Uzbequistão. Tenho a certeza de que as 24 seleções participantes se sentirão em casa, e poderão dar o seu melhor», referiu James Yarza, diretor de torneios da FIFA.

O sorteio da fase final da competição, na qual Portugal, bicampeão europeu, defende o título mundial conquistado na Lituânia, em 2021, está agendado para 26 de maio, em Samarcanda.

A 10.ª edição da competição, que pela primeira vez se disputa num país da Ásia Central, junta 24 seleções, entre as quais o Brasil, pentacampeão, e as estreantes França e Nova Zelândia.