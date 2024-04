Portugal venceu esta quinta-feira a Eslovénia, por 4-0, num jogo particular de preparação para o Mundial 2024 de futsal, que se irá realizar em setembro, no Uzbequistão.

Em partida realizada no pavilhão Multiusos de Odivelas, a seleção nacional garantiu a vitória com os golos de Neves, Erick Mendonça, André Coelho e Tomás Paçó. De destacar a estreia absoluta de Tiago Sousa e Bernardo Paçó na seleção principal.

Num jogo em que o fixo do Benfica Afonso Jesus foi distinguido pelas 50 internacionalizações AA, o primeiro golo só surgiu aos 14 minutos. Erick Mendonça ampliou para o 2-0 momentos antes do intervalo. Na segunda parte, a seleção das quinas aumentou para 3-0, autoria de André Coelho e a seis minutos do final, Tomás Paçó selou o marcador.

As duas seleções voltam a encontrar-se no próximo sábado, às 19h.