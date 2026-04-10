A seleção portuguesa de futsal venceu o Japão, em Coimbra, por 4-1, no primeiro de dois jogos particulares de preparação, com um «bis» de Neves e golos de Célio Coque e André Coelho.

No Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, onde as duas equipas voltam a defrontar-se no sábado, o jogo começou com um ritmo forte, com ambas as formações a apostarem na marcação dos adversários, tendo Portugal inaugurado o marcador aos quatro minutos. Com Portugal a vencer por 1-0, os nipónicos estiveram perto do empate com Mitsuru Nakamura a dispor de duas oportunidades seguidas, aos sete minutos, num jogo que teve um ritmo bastante elevado.

Aos 11 minutos, Sora Kanazawa dispôs de nova oportunidade para empatar a partida, mas viu o guardião português negar-lhe o golo, e logo depois Rúben Teixeira, na esquerda, poderia ter 'faturado' para Portugal. Ainda antes do intervalo, o nipónico Habu rematou ao poste da baliza defendida por Basílio.

Portugal entrou bem no segundo tempo, com Rúben Teixeira a furar pela esquerda e a assistir Neves, que quase fez o 2-0, que chegou aos 32 minutos, por intermédio de Neves, depois de Mori, aos 26, ter criado perigo junto à baliza lusa. No minuto seguinte, o ala Célio Coque, convocado pela primeira vez, estreou-se a marcar, fazendo o 3-0.

No final da partida, o Japão apostou no 5x4, e chegou ao 3-1, por intermédio de Mitsuru Nakamura, resultado desfeito aos 40, com um golo de André Coelho.

A seleção lusa volta a defrontar o Japão no sábado, às 19h00, no Pavilhão Multidesportos Dr. Mário Mexia, onde tinha jogado pela última vez em 2023, com a Finlândia, na fase de apuramento para o Mundial 2024.