O clube italiano Ecocity Genzano anunciou, esta quarta-feira, a rescisão com Ricardinho. Esta é uma decisão que já teria sido pré-acordada no verão de 2024 em entendimento mútuo com o jogador português.

«Gostaríamos de agradecer ao Ricardinho, conhecido por todos como o ‘Mágico’, pela dedicação dentro e fora do campo, com o seu profissionalismo, talento e carisma, que deixaram uma marca indelével na nossa equipa e comunidade», escreveu o clube italiano em comunicado nas redes sociais.

O astro português já se pronunciou nas redes sociais sobre a saída, agradecendo a oportunidade que teve de «conhecer um país e liga diferente», mas assume que esta aventura não correu como o esperado.

Para já, o ‘Mágico português’ assume que «é hora de descansar», deixando em aberto o seu futuro.