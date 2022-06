O Benfica venceu o Eléctrico por 2-1 e garantiu um lugar na final do play-off do campeonato de futsal.



As águias repetiram o triunfo do jogo 1 com golos de Chishkala e de Rômulo, este último a quatro minutos do final. Pelo meio a equipa de Ponte de Sor ainda conseguiu a igualdade graças a um golo de Fábio Neves.



Desta feita, o Benfica marca encontro com o Sporting na final.