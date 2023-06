O campeão europeu Palma Futsal anunciou a contratação de Rómulo.



O internacional russo assinou contrato por uma temporada, com outra de opção. Lembre-se que o fixo, de 36 anos, representou o Benfica nas últimas duas épocas, período no qual anotou nove golos em 55 jogos.



Rómulo regressa assim a Espanha, país onde já vestiu as cores do Carnicer Torrejón e do Barcelona.