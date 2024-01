O Sassoeiros está de luto pela morte do capitão da equipa sénior, Samuel Furtado, conhecido por Samuka.



O clube deu conta do falecimento do jogador de 32 anos através de uma nota publicada nas redes sociais.



«Que sorrias eternamente. Informamos os nossos sócios e amigos que faleceu hoje o nosso Capitão da equipa sénior de Futsal, Samuka. À sua família deixamos os nossos sentimentos. E aos nossos… que encontrem força no seu sorriso para ultrapassar este momento tão triste com que acordamos hoje. Daremos mais informações assim que possível», lê-se no comunicado.



Além do Sassoeiros, o ala passou por clubes como Vila Verde, Portela, Leões Porto Salvo, Estoril, Belenenses, AMSAC e Monfortense.