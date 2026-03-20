O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação de Silvestre Ferreira até 2029. O ala português é campeão nacional e um dos mais antigos no clube, sendo que a ligação teve início ainda no escalão de iniciados, em 2013/14.

«É um orgulho continuar nesta casa, que me deu praticamente tudo. É, talvez, também um orgulho para a minha família e para as pessoas que me rodeiam. O Benfica dá-nos todas as condições para fazermos o nosso trabalho, ou facilitar o nosso trabalho. É um orgulho enorme representar este clube e esta camisola», vincou o jogador das águias.

«Acho que talvez seja um dos poucos que fez praticamente a formação toda, até à equipa principal do Benfica. É isso que eu quero passar para os miúdos, que é possível também fazer este percurso, ainda para mais no clube do coração», disse sobre a longa ligação ao Benfica.

Silvestre Ferreira leva 10 golos e 13 assistências, nos 27 jogos disputados pelas águias esta época.