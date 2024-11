O Sp. Braga inaugurou a Ronda de Elite da Liga dos Campeões com um triunfo. No Pavilhão João Rocha – casa do Sporting – os «Guerreiros» triunfaram sobre os checos do Interobal Plzen, por 4-2.

Nos portugueses, Joel Rocha apostou em Leandro Costa, Tiago Sousa, Buzuzu, Ricardo Lopes e Tiago Correia de início.

Depois de os forasteiros inaugurarem o marcador aos 11m, por Lukas Krivanek, Ricardo Lopes repôs a igualdade. Estavam decorridos 13 minutos quando o fixo, de 23 anos, assinou o primeiro golo na época.

Na etapa complementar, Tiago Brito (22m) e Gabriel Mazetto (25m) confirmaram a toada do encontro a favor dos minhotos.

Ainda que Michel Holý tenha reduzido, aos 35m, Rafael Henmi selou o triunfo do Sp. Braga, a três segundas da derradeira buzina.

𝗝𝗢𝗕 𝗗𝗢𝗡𝗘 ✅

Gverreiros entram a VENCER na Ronda de Elite.#PorMais | #UCLFutsal pic.twitter.com/AMd33GDOEX — SC Braga - Modalidades (@Modalidades_SCB) November 26, 2024

Desta forma, os minhotos lideram o Grupo C da Ronda de Elite, aguardando pelo desfecho do Sporting-Anderlecht, agendado para a tarde desta terça-feira (17h30).

No calendário do Sp. Braga segue-se o duelo com os belgas, na tarde desta quarta-feira (17h30). Horas mais tarde, o Plzen mede forças com o Sporting (20h30).

De recordar que apenas os quatro líderes atingem a final-four. Por isso, o duelo entre Sp. Braga e Sporting, agendado para as 20h30 de sexta-feira, avizinha-se como decisivo.