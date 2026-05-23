A equipa de futsal do Sp. Braga voltou a vencer o Ferreira do Zêzere este sábado, desta vez por 2-1, e marcou encontro com o Sporting nas meias-finais, no único play-off que precisou de três jogos para apurar o vencedor.

O Ferreira do Zêzere, sexto classificado da fase regular, tinha vencido o primeiro jogo, no desempate por penáltis (4-3), mas os minhotos venceram o segundo jogo por 4-3 e, já este sábado, voltaram a vencer por 2-1.

Nas meias-finais, o Sp. Braga vai defrontar o Sporting, enquanto na outra meia-final, também à melhor de três jogos, vão defrontar-se Benfica e Leões de Porto Salvo.

MEIAS-FINAIS (à melhor de três jogos):

BENFICA-LEÕES PORTO SALVO

Leões Porto Salvo – Benfica, 30 de maio (17:00)

Benfica - Leões Porto Salvo, 3 de junho (21:30)

Benfica - Leões Porto Salvo, 7 de junho (19:00)*

SPORTING-SP. BRAGA

Sporting de Braga – Sporting, 31 de maio (20:30)

Sporting – Sporting de Braga, 4 de junho (20:00)

Sporting – Sporting de Braga, 7 de junho (21:15)*

*Caso seja necessário