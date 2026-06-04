O Sporting de Braga venceu na visita ao Sporting e forçou o terceiro jogo nas meias-finais dos play-offs do campeonato nacional de futsal. Depois da vitória do Sporting no primeiro jogo, em Braga, os bracarenses venceram no João Rocha, nos penáltis, após igualdade a três golos.

O primeiro golo da partida surgiu aos 13 minutos, por intermédio de Barreta, que apareceu solto na cara do guarda-redes leonino.

Foi já na segunda parte que o Sporting conseguiu reagir, com Zicky Té a empatar aos 26 minutos.

O Sp. Braga não demorou a passar novamente para a frente do marcador, com um golaço de Bebé (30m). No entanto, os leões operaram a reviravolta no espaço de dois minutos, primeiro numa jogada trabalhada concluída por Pauleta (33m) e, depois, com um grande pontapé de Zicky (35m), que, na sequência de um canto, apareceu sozinho em zona frontal.

Quando o Sporting estava confortável, aconteceu um golo insólito, que forçou o prolongamento. Aos 37 minutos, Willian Carioca tapou a linha de passe para Gonçalo Portugal e aproveitou uma oferta de Tomás Paçó para desviar a bola, com felicidade, para a baliza, que estava deserta.

No prolongamento, o marcador não mexeu e foi preciso recorrer aos penáltis. Ora, Tomás Paçó foi o único a desperdiçar, o que definiu que no próximo domingo (21h15) há novo duelo no João Rocha para decidir quem vai defrontar o Benfica na final.