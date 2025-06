O Sporting apanhou um valente susto, mas venceu os Leões de Porto Salvo (5-4) e, desta forma, empatou os play-offs das meias-finais da liga (1-1), adiando a decisão para um terceiro jogo, marcado para terça-feira, novamente para o Pavilhão João Rocha. O Benfica vai ter de aguardar mais uns dias para sabe com quem vai discutir o título.

Depois da surpresa no primeiro jogo, em que a equipa de Porto Salvo venceu os campeões nacionais (3-2), o Sporting entrou com tudo neste segundo jogo e adiantou-se, desde logo, no marcador, com um golo do experiente Taynan. No entanto, os visitantes responderam de imediato e, em dois tempos, viraram o resultado, com golos de Ruan Silvestre e Ré. Três golos nos primeiros dois minutos e o Pavilhão João Rocha em sentido face à ousadia dos «outros» leões.

Zicky Té, aos 16 minutos, ainda recuperou a vantagem para a equipa da casa, mas, dois minutos depois, Rodrigo Hiroshi voltou a nivelar o resultado antes do intervalo (3-3).

Já na segunda parte, o Sporting voltou a destacar-se no marcador, com golos de Rocha (26m) e Pauleta (33m), mas acabou o jogo com o coração nas mãos, depois do Porto Salvo, pelos pés de Mamdú Ture, ter reduzido a diferença, a três minutos do final, para apenas um golo.

A verdade é que os campeões continuam na luta pela presença em mais uma final, mas, para isso, terão de vencer o terceiro jogo, na próxima terça-feira, outra vez no Pavilhão João Rocha.

O outro finalista, já se sabe, é o Benfica que afastou o Sp. Braga em apenas dois jogos.