No «duelo de extremos» deste sábado, o líder Sporting venceu o lanterna vermelha Dínamo Sanjoanense por 0-5 numa partida a contar para a 16.ª jornada do Campeonato de futsal.

Os leões entraram mais fortes e ao intervalo já venciam por 0-3 com golos de Pauleta [8m], Rúben Freire [14m] e Wesley [15m].

No segundo tempo manteve-se a toada do encontro e os leões chegaram à goleada com o bis de Rúben Freire [23m] e logo de seguida Rocha [24m].

Com este triunfo, os leões seguem isolados no primeiro lugar com 44 pontos, já o Dínamo Sanjoanense permanece no último posto com 8.

O próximo duelo do Sporting será na receção ao Sp. Braga [3.º], os homens de S. João da Madeira vão até aos Açores para defrontar o Lusitânia.