O Sporting arrancou a participação no grupo 1 da ronda principal da Liga dos Campeões de futsal com um empate (2-2) frente ao HIT Kiev.



Em Omis, na Croácia, os leões abriram o marcador por Zicky, aos 15 minutos. No entanto, o campeão ucraiano empatou praticamente de seguida por Abakshyn. O Sporting recolocou-se em vantagem no marcador por João Matos, após um erro incrível do guarda-redes Shukov.



Depois de várias oportunidades para ampliar o marcador, o Sporting viu Abakshyn bisar e garantir o empate ao HIT Kiev.



Por sua vez, o Benfica repetiu o resultado (2-2) diante dos franceses do Etoile Lavalloise, um resultado positivo para as águias que estiveram a perder por 2-0.

Os gauleses inauguram o marcador por Lutin, no fecho da primeira parte e voltaram a marcar por Mouhoudine no arranque da etapa complementar. Nos oito minutos finais, os encarnados acabaram por conseguir chegar ao empate, por Rocha (33) e Afonso Jesus (36), mas foram incapazes de nos instantes finais completar a reviravolta.