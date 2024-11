O Sporting empatou a quatro golos com o Sp. Braga, na última jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futsal, e apurou-se para a final four da prova.



No João Rocha, os bracarenses estavam obrigados não só a ganhar, mas a golear, em virtude da vitória do Anderlecht horas antes. Cientes dessa tarefa hercúlea, os minhotos abriram o marcador logo aos quatro minutos graças a um golo de calcanhar de Tiago Correia.



No entanto, o Sporting teve uma reação de leão e virou o jogo num ápice. Wesley começou e acabou a jogada, batendo na recarga o guarda-redes Dudu (7m). Volvidos dois minutos, Sokolov consumou a reviravolta verde e branca com um desvio subtil a cruzamento do guardião Henrique.



A vantagem leonino durou sete minutos com Tiago Sousa a surpreender Henrique com um remate forte. A primeira parte terminou com a equipa de Nuno Dias por cima da partida: Merlim atirou ao poste e Taynan desperdiçou um livre de dez metros.



A segunda metade começou praticamente com o golo leonino. Depois da ameaça a fechar o primeiro tempo, Taynan assinou um belo golo depois de um passe picado de Merlim. Em desvantagem por 3-2, o Sp. Braga precisava de marcar oito golos (!) para chegar à final four, missão utópica.



Ainda assim, os guerreiros do Minho não viraram a cara luta nem mesmo depois de Zicky ter feito o 4-2. Ygor Mota relançou a discussão da partida com um golaço (a bola entrou ao ângulo da baliza de Henrique) a nove minutos do fim e Rossetti deixou tudo empatado à entrada para os derradeiros quatro minutos.



Uma derrota por dois golos de diferença deixava o Sporting de fora, mas a equipa verde e branco uniu-se, fechou os caminhos para a sua baliza e o resultado não sofreu mais alterações.