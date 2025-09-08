Futsal: Sporting bate Torreense com golo anulado em cima da «buzina»
Nicolas Tomé marcou no último lance do jogo, mas o golo aconteceu para lá do apito final e os leões venceram por 5-4
O Sporting deslocou-se até ao reduto do Torreense e venceu por 5-4, num jogo que teve um pouco de tudo, até mesmo um golo anulado no último lance, por falta de tempo no marcador.
Tudo aconteceu num pontapé de canto, sendo que Nicolas Tomé rematou para o fundo da baliza e levou à loucura os adeptos da formação de Torres Vedras. Ora, após o lance, os árbitros foram rever o lance e acabaram por anulá-lo, já que a bola entrou na baliza após o som da buzina.
Desta forma, o Sporting entrou com o pé direito nesta edição do Campeonato Nacional de futsal, depois da goleada por 6-1 aplicada ao Benfica na Supertaça da última quarta-feira. Wesley «bisou», Bruno Pinto, Taynan e Diogo Santos marcaram os restantes golos dos leões, sendo que do outro lado, Nicolas Tomé fez dois golos, juntamente com os pontapés certeiros de Romada e Tintim.